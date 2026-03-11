Politico: ЕС выделит Киеву средства без одобрения Венгрией и Словакией
Европейский союз выделит Украине средства в форме двусторонних кредитов, которые не требуют одобрения со стороны Венгрии и Словакии, пишет Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.
На саммите в Брюсселе лидеры ЕС попробуют убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его словацкого коллегу Роберта Фицо одобрить кредит для Украины в размере 90 млрд евро. Если все же стороны откажутся уступать, страны Балтии и Северной Европы планируют предоставить Киеву 30 млрд евро. Это будут двусторонние займы, а потому не потребуют одобрения со стороны всего блока.
Кроме того, министр финансов Нидерландов Элко Хайнен заявил, что его правительство намерено выделять Украине 3,5 млрд евро в год в качестве двусторонней поддержки до 2029 г., сообщили изданию два других дипломата.
По словам источников, на Украине располагают достаточным количеством средств, чтобы сохранять платежеспособность до начала мая. Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис заявил изданию, что союз так или иначе выполнит свои обязательства по кредиту.
До этого Венгрия заблокировала согласованный в Евросоюзе кредит Украине на 90 млрд евро. Решение Будапешта было принято на фоне прекращения Украиной прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». 10 марта парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой помощи Украине и ее вступления в ЕС. Документ поддержали 142 депутата, против выступили 28, еще четыре парламентария воздержались.