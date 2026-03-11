Politico: ЕС выделит Киеву средства без одобрения Венгрией и Словакией

На саммите в Брюсселе лидеры ЕС попробуют убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его словацкого коллегу Роберта Фицо одобрить кредит для Украины в размере 90 млрд евро. Если все же стороны откажутся уступать, страны Балтии и Северной Европы планируют предоставить Киеву 30 млрд евро. Это будут двусторонние займы, а потому не потребуют одобрения со стороны всего блока.