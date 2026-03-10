Парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой поддержки Украины

Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл говорил, что ЕК считает недопустимыми угрозы, которые Зеленский направил в адрес Орбана. «Не должно быть угроз в адрес государств – членов ЕС. И я повторяю, что мы ведем активные обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу», – сказал он.