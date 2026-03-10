Газета
Парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой поддержки Украины

Ведомости

Парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой помощи Украине и ее вступления в Европейский союз. Трансляция заседания проводилась на сайте парламента.

Документ, озаглавленный «О непринятии поддержки членства Украины в ЕС, финансирования войны, превращения Евросоюза в военный альянс и попыток угрожать суверенитету государств-членов», получил поддержку 142 депутатов. Против высказались 28 человек, четверо воздержались.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 марта заявил, что может передать военным вооруженных сил Украины (ВСУ) номер премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине. В тот же день венгерский премьер заявил, что заставит Киев с помощью «политических и финансовых инструментов» открыть трубопровод «Дружба», через который российская нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы страны. 6 марта Венгрия прекратила поставки бензина на Украину.

Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл говорил, что ЕК считает недопустимыми угрозы, которые Зеленский направил в адрес Орбана. «Не должно быть угроз в адрес государств – членов ЕС. И я повторяю, что мы ведем активные обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу», – сказал он.

