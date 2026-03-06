Еврокомиссия назвала «неприемлемыми» угрозы Зеленского в адрес Орбана
Европейская комиссия считает угрозы, которые президент Украины Владимир Зеленский направил в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, недопустимыми. Об этом заявил представитель ЕК Олоф Жилл в ходе брифинга в Брюсселе.
«Не должно быть угроз в адрес государств-членов ЕС. И я повторяю, что мы ведем активные обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
21 февраля Орбан заявил, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если транзит по «Дружбе» не будет восстановлен. Он также напомнил, что Венгрия в ответ на действия Киева прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала выделение Украине кредита Евросоюза на 90 млрд евро. С аналогичным требованием выступила и Словакия.
5 марта Зеленский заявил, что может передать военным вооруженных сил Украины (ВСУ) номер Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине. В тот же день премьер-министр Венгрии заявил, что заставит Украину с помощью «политических и финансовых инструментов» открыть трубопровод «Дружба», через который российская нефть поступает на венгерские нефтеперерабатывающие заводы. 6 марта Венгрия прекратила поставки бензина на Украину.