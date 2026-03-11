Бахрейн передислоцирует самолеты в другие страны из-за угрозы со стороны Ирана

Израиль и США начали операцию против Ирана утром 28 февраля. Американский лидер Дональд Трамп сообщал, что целью является не допустить получения Ираном ядерного оружия. После атаки на Иран Тегеран ответил запуском ракет и беспилотников по Израилю, а затем и по странам Персидского залива, где находятся военные базы США, – ОАЭ, Бахрейну, Катару, Кувейту, Саудовской Аравии.