Бахрейн передислоцирует самолеты в другие страны из-за угрозы со стороны Ирана
Бахрейн перевел самолеты своей национальной авиакомпании Gulf Air и нескольких грузовых компаний за пределы страны в связи с угрозами иранских ракетных атак и ударов беспилотников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министерства транспорта и телекоммуникаций.
По данным Flightradar24, из Бахрейна было вывезено около 17 воздушных судов, в том числе девять самолетов Gulf air, семь грузовых DHL и один Air India Express.
В министерстве уточнили, что эта мера направлена на повышение эксплуатационной готовности парка воздушных судов и обеспечение непрерывности и эффективности воздушных перевозок в нынешних условиях.
Израиль и США начали операцию против Ирана утром 28 февраля. Американский лидер Дональд Трамп сообщал, что целью является не допустить получения Ираном ядерного оружия. После атаки на Иран Тегеран ответил запуском ракет и беспилотников по Израилю, а затем и по странам Персидского залива, где находятся военные базы США, – ОАЭ, Бахрейну, Катару, Кувейту, Саудовской Аравии.
9 марта национальная нефтяная компания Бахрейна Bapco объявила форс-мажор. Как писал Bloomberg, на прошлой неделе компания заявила, что НПЗ пострадал в результате атаки. Недавно его мощности были увеличены примерно до 400 000 барр. в сутки, а также модернизированы установки, способные производить больше авиационного и дизельного топлива.