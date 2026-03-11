Песков призвал СМИ к самоцензуре на время спецоперации
В российских СМИ действует и должна действовать самоцензура, пока идет спецоперация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры».
«Это обязательно. Время военное», – пояснил он.
Песков подчеркнул, что рано или поздно этот период закончится. После него, по словам представителя Кремля, необходимо будет создавать инструментарий для поддержки СМИ и условия для их роста.
В ходе конференции Песков отметил, что частные средства массовой информации в России переживают спад и государству необходимо сформировать условия для их дальнейшего развития. Он подчеркнул, что без активного развития частных СМИ и увеличения уровня заработной платы журналистика рискует столкнуться с дефицитом кадров.