Bloomberg: Израиль тайно планирует создать базу для борьбы с хуситами

Абди отметил, что окончательного решения о строительстве военного объекта пока нет. «Мы не обсуждали с ними, станет ли это военной базой, но определенно в какой-то момент будет проведен анализ», ­– добавил он. По данным источников Bloomberg, власти Сомалиленда готовы позволить Израилю вести разведку и проводить операции против хуситов, которые ранее атаковали израильские цели и угрожали судоходству в Красном море.