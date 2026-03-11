Bloomberg: Израиль тайно планирует создать базу для борьбы с хуситами
Израиль втайне разрабатывает планы по созданию военной базы на территории самопровозглашенной Республики Сомалиленд. База будет построена для борьбы с шиитским движением «Ансар Алла» (хуситами), контролирующим север Йемена. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам министра при президенте Сомалиленда Хадара Хусейна Абди, Тель-Авив и Харгейса намерены развивать сотрудничество. «С точки зрения безопасности у нас будут стратегические отношения, которые охватывают множество аспектов», – заявил он агентству.
Абди отметил, что окончательного решения о строительстве военного объекта пока нет. «Мы не обсуждали с ними, станет ли это военной базой, но определенно в какой-то момент будет проведен анализ», – добавил он. По данным источников Bloomberg, власти Сомалиленда готовы позволить Израилю вести разведку и проводить операции против хуситов, которые ранее атаковали израильские цели и угрожали судоходству в Красном море.
Как отмечает агентство, подготовительные шаги уже предпринимались. В июне 2025 г. группа израильских сотрудников служб безопасности посетила побережье Сомалиленда, чтобы оценить возможные площадки для размещения объекта. По словам источников, рассматривалась территория примерно в 100 км к западу от портового города Бербера.
Израиль признал африканскую республику Сомалиленд независимым и суверенным государством 26 декабря 2025 г. Доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов говорил «Ведомостям», что это связано со стратегическим расположением региона у Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.
Эксперт также отмечал, что Тель-Авив стремится получить доступ к территории, откуда можно оказывать военное давление на йеменских хуситов, которые с 2023 г. периодически наносят ракетные удары по Израилю после военного конфликта в Газе, а также пытается сдержать рост влияния Турции в регионе Африканского Рога.