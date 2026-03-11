Румыния разрешила США временно разместить военные силы в стране

Digi24 писало, что авиабаза считается важным стратегическим объектом и может дать США преимущества в военных операциях. Ее расположение относительно близко к Ближневосточному региону делает базу потенциальным логистическим пунктом. Отмечается, что ранее база уже использовалась в контексте эскалации между Израилем и Ираном: британские самолеты, размещенные на базе им. Михаила Когэлничану, вылетали оттуда для ударов по целям в Иране. Сейчас на этой базе находятся более 1000 американских военнослужащих.