Румыния разрешила США временно разместить военные силы в стране
Высший совет национальной обороны Румынии одобрил запрос США о временном размещении на территории страны американских военных сил и техники. Об этом сообщил президент страны Никушор Дан.
11 марта в Румынии прошло заседание совета, на котором рассматривался вопрос о размещении американских подразделений, которые потенциально могут быть задействованы в операциях на Ближнем Востоке. «Речь идет о самолетах-заправщиках, как уже обсуждалось в публичном пространстве, оборудовании для мониторинга и некотором оборудовании спутниковой связи, последнее в связи с системой противоракетной обороны «Девеселу», – сказал Дан (цитата по «РИА Новости»).
Президент Румынии подчеркнул, что размещаемая техника имеет оборонительный характер и не оснащена боевым вооружением.
11 марта Bloomberg писало, что США планируют направить на авиабазу имени Михаила Когэлничану в Румынии самолеты, а также до 500 солдат.
Digi24 писало, что авиабаза считается важным стратегическим объектом и может дать США преимущества в военных операциях. Ее расположение относительно близко к Ближневосточному региону делает базу потенциальным логистическим пунктом. Отмечается, что ранее база уже использовалась в контексте эскалации между Израилем и Ираном: британские самолеты, размещенные на базе им. Михаила Когэлничану, вылетали оттуда для ударов по целям в Иране. Сейчас на этой базе находятся более 1000 американских военнослужащих.