Bloomberg: США могут направить в Румынию до 500 военных
США планируют направить на авиабазу имени Михаила Когэлничану в Румынии самолеты, а также до 500 солдат. Там будут проводиться широкие операции по материально-техническому обеспечению и дозаправке для оказания помощи в проведении военных операций на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства отметили, что Румыния собирается одобрить соответствующий запрос США. Как отмечает Bloomberg, этот шаг последовал за принятым в октябре решением Вашингтона сократить численность войск в Румынии.
Digi24 писало, что авиабаза считается важным стратегическим объектом и может дать США преимущества в военных операциях. Ее расположение относительно близко к ближневосточному региону делает базу потенциальным логистическим пунктом. Отмечается, что ранее база уже использовалась в контексте эскалации между Израилем и Ираном: британские самолеты, размещенные на базе Михаил Когэлничану, вылетали оттуда для ударов по целям в Иране. Сейчас на базе Когэлничану находятся более 1000 американских военнослужащих.
7 марта The Independent писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил использовать британские базы для «оборонительных» действий США против Ирана. Удары разрешено наносить с авиабазы Фэрфорд и острова Диего-Гарсия в Индийском океане. Великобритания также готовит авианосец Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке, сократив время его готовности к переброске до пяти дней.