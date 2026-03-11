ЕК пригрозила прекратить финансировать Венецианскую биеннале из-за допуска РФ
Еврокомиссия рассматривает возможность прекращения финансовой поддержки Венецианской биеннале на сумму в 2 млн евро из-за решения допустить Россию к участию в выставке. Об этом сообщил представитель ЕК Тома Ренье в ходе брифинга в Брюсселе.
«Это грант в размере 2 млн евро на период в три года», – пояснил он (цитата по ТАСС). Еврочиновник пояснил, что средства из гранта идут на обучение и кинопроизводство.
О том, что российский павильон откроется на Венецианской биеннале писал журнал Artnews. В павильоне представят проект «Дерево уходит корнями в небо». Эта культурная инициативы представляет собой «настоящий музыкальный фестиваль» с участниками из разных регионов России, а также Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики, рассказали организаторы.
Россия не участвовала в Венецианской биеннале с 2020 г. После начала военного конфликта на Украине в 2022 г. организаторы события объявили, что российский павильон останется закрытым. В 2024 г. Россия передала ключи от своего павильона Боливии на 60-й биеннале.
Темой 61-й Венецианской биеннале станет In Minor Keys («В минорных тональностях»). Биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября 2026 г., в ней примут участие 99 стран.