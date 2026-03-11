Лавров обсудил Иран с главой МИД Индии

10 марта Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. В ходе беседы он заявил, что Россия выступает за скорейшее снижение напряженности на Ближнем Востоке и возвращение ситуации к дипломатическому урегулированию. Глава российского МИДа также отметил готовность Москвы содействовать снижению напряженности при условии учета интересов безопасности Ирана и его соседей по региону.