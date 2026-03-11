Лавров обсудил Иран с главой МИД Индии
Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Иране. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Министры высказались в пользу скорейшей нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Лавров и Джайшанкар также выразили поддержку вкладу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС в усилия по деэскалации обстановки в Иране.
Кроме того, главы ведомств обсудили отдельные аспекты двусторонней повестки, включая график предстоящих политических контактов.
10 марта Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. В ходе беседы он заявил, что Россия выступает за скорейшее снижение напряженности на Ближнем Востоке и возвращение ситуации к дипломатическому урегулированию. Глава российского МИДа также отметил готовность Москвы содействовать снижению напряженности при условии учета интересов безопасности Ирана и его соседей по региону.