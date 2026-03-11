Газета
Политика

Над Россией сбили 53 украинских дрона

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 53 украинских беспилотника над РФ днем 11 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники были уничтожены в период с 14:00 по 20:00 мск. Наибольшее число БПЛА сбиты над Крымом – 21. Девять беспилотников перехватили над Краснодарским краем, восемь – над Белгородской областью, семь – над Черным морем.

Шесть дронов уничтожили над Курской областью, два – над Воронежской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил вечером 11 марта, что украинским атакам подверглись Белгородский и Грайворонский округи, пострадали три мирных жителя региона.

Росавиация вечером 11 марта ограничила работу аэропортов Калуги и Сочи.

