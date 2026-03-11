Газета
Главная / Общество /

Росавиация ограничила работу аэропортов Калуги и Сочи

Ведомости

В работу аэропорта Калуги «Грабцево» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Сообщение об этом было опубликовано в 18:05 мск. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнил Кореняко.

Ранее Росавиация ввела ограничения в работу воздушной гавани Сочи. Ограничения действуют уже около двух часов.

Согласно сообщениям представителя, в 10:25 мск ведомство уже вводило подобные меры для калужского аэропорта. Они были сняты через полтора часа.

Минобороны РФ сообщало, что в период с 8:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО сбили 22 украинских дрона рад регионами России.

