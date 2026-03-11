Силы ПВО за шесть часов сбили 22 украинских беспилотника над регионами РФ
Силы противовоздушной обороны с 8:00 до 14:00 мск уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, все дроны были самолетного типа. Восемь БПЛА сбили над акваторией Черного моря, четыре – над Курской областью, еще четыре – над Белгородской областью. Три беспилотника уничтожены над Пермским краем, два – над Краснодарским краем, а еще один – над территорией Крыма.
До этого сообщалось, что в ночь на 11 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 185 украинских беспилотников над регионами России.
Мэр Сочи Андрей Прошунин днем 11 марта заявил о беспрецедентной по продолжительности атаке беспилотников. По его словам, в городе рассматривается возможность временного изменения графика работы для сотрудников муниципальных предприятий, у которых есть дети до 12 лет. Людей отправят по домам, если не это не противоречит производственным процессам.
Перед этим мэр Сочи также рекомендовал жителям временно не отправлять детей в школы и детсады из-за сохраняющейся угрозы атак беспилотников. При этом он подчеркнул, что образовательные учреждения готовы принимать детей: в них оборудованы безопасные помещения, а сотрудники и охрана знают порядок действий при возможной атаке.