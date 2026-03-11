Силы ПВО за шесть часов сбили 22 украинских беспилотника над регионами РФ

По данным ведомства, все дроны были самолетного типа. Восемь БПЛА сбили над акваторией Черного моря, четыре – над Курской областью, еще четыре – над Белгородской областью. Три беспилотника уничтожены над Пермским краем, два – над Краснодарским краем, а еще один – над территорией Крыма.