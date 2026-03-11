«Хезболла» запустила 100 реактивных снарядов в сторону Израиля

11 марта сообщалось, что в результате ударов Израиля по Ливану погибло по меньшей мере 570 человек. Еще 1444 человека получили ранения. Только за 10 марта погибли 84 человека, 131 был ранен. Среди погибших – 86 детей, 45 женщин и 21 медицинский работник. «Хезболла» начала боевые действия против Израиля в ответ на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля.