«Хезболла» запустила 100 реактивных снарядов в сторону Израиля

Ведомости

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в течение дня запустила по северной части Израиля как минимум 100 реактивных снарядов. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, передает «Интерфакс».

Отмечается, что удары проходили в три этапа. Воздушная тревога объявлялась в израильских городах Кирьят-Шмона и Хайфа в районе Голанских высот. Военные предупредили жителей населенных пунктов о необходимости укрыться в убежищах.

Агентство также передает данные The Times of Israel, согласно которым это самая крупная атака «Хезболлы» с 28 февраля. После нее армия обороны Израиля также засекла пуск баллистических ракет из Ирана.

11 марта сообщалось, что в результате ударов Израиля по Ливану погибло по меньшей мере 570 человек. Еще 1444 человека получили ранения. Только за 10 марта погибли 84 человека, 131 был ранен. Среди погибших – 86 детей, 45 женщин и 21 медицинский работник. «Хезболла» начала боевые действия против Израиля в ответ на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля.

