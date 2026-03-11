Число погибших в Ливане при ударах Израиля достигло 570 человек
В результате ударов Израиля по Ливану погибло по меньшей мере 570 человек. Об этом сообщил минздрав Ливана, передает Al Jazeera.
По данным ведомства, в результате израильских военных действий 1444 человека получили ранения. Только за 10 марта, как отмечается в сводке, погибли 84 человека, еще 131 был ранен. Среди погибших – 86 детей, 45 женщин и 21 медицинский работник.
Как сообщает Al Jazeera, боевые действия продолжаются на фоне интенсивных обстрелов между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». По данным израильской стороны, в Ливане погибли двое израильских военнослужащих, а на территории Израиля несколько человек получили ранения в результате ракетных обстрелов со стороны «Хезболлы».
«Хезболла» начала боевые действия против Израиля в ответ на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля. Еврейское государство начало наступательную операцию против ливанской группировки 2 марта. 9 марта минздрав Ливана сообщал о 486 погибших.
9 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ограниченной наземной операции против группы «Хезболла» в южных районах Ливана. Операция рассматривается как часть мер по «усилению оборонительных позиций на передовой» для обеспечения безопасности жителей Северного Израиля, уточнили в ЦАХАЛ.