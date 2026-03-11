Число погибших в Ливане при ударах Израиля достигло 570 человек

Как сообщает Al Jazeera, боевые действия продолжаются на фоне интенсивных обстрелов между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». По данным израильской стороны, в Ливане погибли двое израильских военнослужащих, а на территории Израиля несколько человек получили ранения в результате ракетных обстрелов со стороны «Хезболлы».