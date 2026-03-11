Кадыров посчитал неоправданными удары Ирана по странам Персидского залива
Несмотря на то, что ответные удары Ирана по американским военным базам ожидаемы с точки зрения тактики, нельзя оправдать атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру стран Персидского залива, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Однако необходимо ясно понимать: удары по гражданской инфраструктуре третьих стран и гибель мирного населения не могут быть оправданы никак. Подобные ошибки недопустимы, но они случились. Пострадали граждане Ближнего Востока, в том числе Королевства Бахрейн и ОАЭ», – написал он.
Кадыров поддержал мнение президента ОАЭ Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахайана, согласно которому у руководства страны никогда не было военных претензий к соседним государствам. При этом сейчас власти должны защищать своих граждан. Глава Чечни подчеркнул, что страны Персидского залива сейчас должны координировать свои действия.
10 марта минобороны ОАЭ сообщило, что шесть человек погибли и 122 получили ранения в результате атак Ирана по территории страны. По данным ведомства, системы противовоздушной обороны ОАЭ обнаружили девять баллистических ракет: восемь из них были уничтожены, еще одна упала в море. Также было зафиксировано 35 беспилотников, из которых 26 перехвачены, а девять упали на территории страны.