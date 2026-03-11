Кадыров посчитал неоправданными удары Ирана по странам Персидского залива

10 марта минобороны ОАЭ сообщило, что шесть человек погибли и 122 получили ранения в результате атак Ирана по территории страны. По данным ведомства, системы противовоздушной обороны ОАЭ обнаружили девять баллистических ракет: восемь из них были уничтожены, еще одна упала в море. Также было зафиксировано 35 беспилотников, из которых 26 перехвачены, а девять упали на территории страны.