В результате иранских атак на ОАЭ погибло шесть человек

Ведомости

Шесть человек погибли и 122 получили ранения в результате атак Ирана по территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает минобороны страны в соцсети Х.

По данным ведомства, системы противовоздушной обороны ОАЭ 10 марта обнаружили девять баллистических ракет: восемь из них были уничтожены, еще одна упала в море. Также было зафиксировано 35 беспилотников, из которых 26 перехвачены, а девять упали на территории страны.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке напрямую затронула ОАЭ. Беспилотник поразил небоскреб 23 Marina в Дубае, в результате чего жильцы были экстренно эвакуированы. 7 марта президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна «находится в состоянии войны». 

ОАЭ подвергаются ударам со стороны Ирана с самого начала конфликта 28 февраля. В Тегеране заявляют, что атакуют американские военные базы по всему Ближнему Востоку и удары по территории Эмиратов являются частью этой кампании.

