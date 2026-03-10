В результате иранских атак на ОАЭ погибло шесть человек
Шесть человек погибли и 122 получили ранения в результате атак Ирана по территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает минобороны страны в соцсети Х.
По данным ведомства, системы противовоздушной обороны ОАЭ 10 марта обнаружили девять баллистических ракет: восемь из них были уничтожены, еще одна упала в море. Также было зафиксировано 35 беспилотников, из которых 26 перехвачены, а девять упали на территории страны.
ОАЭ подвергаются ударам со стороны Ирана с самого начала конфликта 28 февраля. В Тегеране заявляют, что атакуют американские военные базы по всему Ближнему Востоку и удары по территории Эмиратов являются частью этой кампании.