В результате иранских атак на ОАЭ погибло шесть человек

По данным ведомства, системы противовоздушной обороны ОАЭ 10 марта обнаружили девять баллистических ракет: восемь из них были уничтожены, еще одна упала в море. Также было зафиксировано 35 беспилотников, из которых 26 перехвачены, а девять упали на территории страны.