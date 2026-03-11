Совбез ООН принял резолюцию с осуждением Ирана за атаки на арабские страны

2 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации в Ближневосточном регионе. Удары Израиля и США по территории Ирана начались 28 февраля, с этого момента были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей, а также повреждены ядерные объекты.