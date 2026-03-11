Совбез ООН принял резолюцию с осуждением Ирана за атаки на арабские страны
Совет безопасности ООН принял резолюцию Бахрейна по Ближнему Востоку, в которой осуждаются удары Ирана по странам региона в ответ на военную операцию США и Израиля, передает ТАСС. В ходе голосования Россия и Китай воздержались.
По данным агентства, резолюция «в самой резкой форме осуждает вопиющие атаки Исламской Республики Иран по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании». В документе при этом не упоминаются США и Израиль.
2 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации в Ближневосточном регионе. Удары Израиля и США по территории Ирана начались 28 февраля, с этого момента были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей, а также повреждены ядерные объекты.
Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля. Страны Персидского залива осудили удары по своим территориям и пригрозили Ирану ответными мерами.