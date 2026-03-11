Китай пригрозил Японии поражением в случае покушения на суверенитет страны

26 декабря 2025 г. Associated Press сообщило, что японский кабмин одобрил рекордный план оборонного бюджета на 2026 г. Сумма расходов превысит 9 трлн иен ($58 млрд). Деньги должны быть направлены «на укрепление потенциала ответного удара и береговой обороны с помощью крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов на фоне роста напряженности в регионе».