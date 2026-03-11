Китай пригрозил Японии поражением в случае покушения на суверенитет страны
Китай даст отпор Японии, если страна предпримет попытки нарушить суверенитет КНР. Об этом заявил старший полковник, представитель министерства национальной обороны Китая Цзян Бинь, передает его слова ведомство.
«Если Япония осмелится силой нарушить суверенитет и безопасность Китая, она неизбежно получит сокрушительный отпор и потерпит еще большее поражение», – сказал военнослужащий.
По данным минобороны Китая, Япония стала размещать ракеты большой дальности, которые способны поражать цели на расстоянии до 1000 км. Как подчеркнул Цзян Бинь, таким образом страна полностью отказалась от своих заявлений об «исключительно оборонительном» принципе.
26 декабря 2025 г. Associated Press сообщило, что японский кабмин одобрил рекордный план оборонного бюджета на 2026 г. Сумма расходов превысит 9 трлн иен ($58 млрд). Деньги должны быть направлены «на укрепление потенциала ответного удара и береговой обороны с помощью крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов на фоне роста напряженности в регионе».