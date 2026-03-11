На шахте в Польше нашли боевой дрон
На территории шахты в Конинском повете (районе) Польши обнаружен беспилотник. Об этом сообщил портал Wydarzenia.Interia со ссылкой на полицию.
«Происшествий, представляющих угрозу для жизни или здоровья людей, выявлено не было», – цитирует издание заявление спецслужб.
Полицейские оцепили территорию вокруг места, где лежит дрон.
В конце декабря 2025 г. министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что страна размещает оборудование против дронов на наблюдательных башнях вдоль границы с Белоруссией. Он отметил, что за последние месяцы было построено уже пять наблюдательных башен. На одной из них размещен кластер антидроновой системы.
В ночь на 10 сентября в воздушном пространстве Польши было зафиксировано 19 беспилотников. Тогда премьер-министр страны Дональд Туск обвинял Россию в «провокации», дроны якобы летели с территории Белоруссии.