На шахте в Польше нашли боевой дрон

В конце декабря 2025 г. министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что страна размещает оборудование против дронов на наблюдательных башнях вдоль границы с Белоруссией. Он отметил, что за последние месяцы было построено уже пять наблюдательных башен. На одной из них размещен кластер антидроновой системы.