Семь человек погибли при ударе по набережной Бейрута

11 марта Al Jazeera со ссылкой на минздрав Ливана писала, что в результате ударов Израиля по Ливану погибли как минимум 570 человек. В ходе израильских военных действий 1444 человека были ранены. Только за 10 марта погибли 84 человека, еще 131 был ранен. Среди погибших – 86 детей, 45 женщин и 21 медработник.