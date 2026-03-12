Семь человек погибли при ударе по набережной Бейрута
В результате удара Израиля по набережной Бейрута погибли по меньшей мере семь человек. Еще 21 человек получил ранения, пишет Le Figaro со ссылкой на минздрав Ливана.
Удар был нанесен по пляжу Рамлет аль-Байда. Отмечается, что на пляже под открытым небом спят люди, перемещенные в связи с конфликтом.
11 марта Al Jazeera со ссылкой на минздрав Ливана писала, что в результате ударов Израиля по Ливану погибли как минимум 570 человек. В ходе израильских военных действий 1444 человека были ранены. Только за 10 марта погибли 84 человека, еще 131 был ранен. Среди погибших – 86 детей, 45 женщин и 21 медработник.
«Хезболла» начала боевые действия против Израиля в ответ на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля. Еврейское государство начало наступательную операцию против ливанской группировки 2 марта.