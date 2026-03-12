СБ ООН не принял резолюцию России по ближневосточному конфликту

В документе четыре пункта. В частности, речь о немедленном прекращении военной деятельности и воздержании «от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и за его пределами». Документ также осуждает атаки на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру и призывает к их защите. Обращается внимание на «важность обеспечения безопасности всех государств на Ближнем Востоке и за его пределами». Авторы документа призывают все заинтересованные стороны срочно вернуться к переговорам и полностью использовать политические и дипломатические средства.