СБ ООН не принял резолюцию России по ближневосточному конфликту

Совет Безопасности (СБ) ООН отклонил российский проект резолюции по конфликту на Ближнем Востоке, где содержался призыв к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров. Об этом пишет ТАСС.

Свои голоса за документ отдали Россия, Китай, Пакистан и Сомали. Еще девять стран воздержались от голосования. Против выступили США и Латвия.

В документе четыре пункта. В частности, речь о немедленном прекращении военной деятельности и воздержании «от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и за его пределами». Документ также осуждает атаки на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру и призывает к их защите. Обращается внимание на «важность обеспечения безопасности всех государств на Ближнем Востоке и за его пределами». Авторы документа призывают все заинтересованные стороны срочно вернуться к переговорам и полностью использовать политические и дипломатические средства.

11 марта Совбез ООН принял резолюцию Бахрейна по Ближнему Востоку. От голосования воздержались Россия и Китай. При этом в тексте документа нет упоминаний США и Израиля. Постпред России в ООН Василий Небензя на заседании совета организации говорил, что принятие резолюции, в которой осуждаются атаки Ирана по странам Ближнего Востока, не приведет к миру.

