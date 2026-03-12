Россия передаст Румынии арестованного по запросу Интерпола гражданина

Родидеал был арестован в Москве в феврале 2025 г. В Румынии он приговорен к 12,5 года лишения свободы за создание организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов, подстрекательство к совершению тяжкого убийства и преступления, связанного с хранением поддельных денежных средств, а также за управление транспортным средством в период временного лишения прав. Скрываясь от следствия, фигурант жил в России под именем Василия Кравцова, получив в 2018 г. основной документ взамен паспорта СССР.