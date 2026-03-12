Газета
Главная / Политика /

Россия передаст Румынии арестованного по запросу Интерпола гражданина

Ведомости

Генеральная прокуратура РФ приняла решение о выдаче Румынии гражданина этой страны Василя Родидеала, который был арестован в России по запросу Интерпола в связи с обвинениями в совершении тяжких преступлений на родине. Об этом адвокат задержанного Лилия Мамашева сообщила «РИА Новости».

По словам защитника, решение о выдаче обжаловано, но первая инстанция оставила его в силе. Подана апелляционная жалоба, дата ее рассмотрения пока не назначена. Если апелляция будет отклонена, выдача станет вероятной.

Адвокат добавила, что Родидеал, который уже более года содержится в российском СИЗО, выражает желание остаться в России.

Родидеал был арестован в Москве в феврале 2025 г. В Румынии он приговорен к 12,5 года лишения свободы за создание организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов, подстрекательство к совершению тяжкого убийства и преступления, связанного с хранением поддельных денежных средств, а также за управление транспортным средством в период временного лишения прав. Скрываясь от следствия, фигурант жил в России под именем Василия Кравцова, получив в 2018 г. основной документ взамен паспорта СССР.

