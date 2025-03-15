В Москве арестован разыскиваемый Румынией осужденный по ряду тяжких преступлений

В марте суд в Азербайджане отклонил запрос на экстрадицию в Россию бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Женщина покинула Россию в 2021 г. после того, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение в отношении нее уголовного дела. Бывшую судью подозревали в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Хахалева в 2017 г. стала участницей скандала после публикации в интернете видеоролика со свадьбы ее дочери, на которой присутствовали известные артисты.