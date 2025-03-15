В Москве арестован разыскиваемый Румынией осужденный по ряду тяжких преступлений
Суд в Москве арестовал разыскиваемого национальным центральным бюро Интерпола румына Василя Родидеала, который в республике был приговорен к лишению свободы за совершение тяжких преступлений. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Родидеал на родине был осужден на 12,5 года за создание организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов, подстрекательство к совершению тяжкого убийства и преступления, связанного с хранением поддельных денежных средств, а также за управление транспортным средством в период временного лишения прав.
Фигурант, скрывавшийся от румынского следствия, жил в России под именем Василия Кравцова, получив в 2018 г. основной документ взамен паспорта СССР. В конце февраля он был арестован по решению одного из судов Москвы, его планируется выдать правоохранительным органам Румынии.
В марте суд в Азербайджане отклонил запрос на экстрадицию в Россию бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Женщина покинула Россию в 2021 г. после того, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение в отношении нее уголовного дела. Бывшую судью подозревали в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Хахалева в 2017 г. стала участницей скандала после публикации в интернете видеоролика со свадьбы ее дочери, на которой присутствовали известные артисты.