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Азербайджан отказал России в экстрадиции разыскиваемой экс-судьи Хахалевой

Ведомости

Суд в Азербайджане отклонил запрос на экстрадицию в Россию бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом сообщает агентство АПА со ссылкой на адвоката Шахлу Гумбатову.

Пост судьи Хахалева заняла в 2004 г. В 2017 г. она стала участницей скандала после публикации в интернете видеоролика со свадьбы ее дочери, на которой присутствовали известные артисты. О роскошном празднике писала газета «Кубанские новости», из-за чего Хахалеву стали называть «золотой судьей». Публикация в издании появилась после поста адвоката Сергея Жорина в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), который оценил затраты на праздник приблизительно в $2 млн.

В ноябре 2018 г. Хахалева ушла с поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, а в июле 2020 г. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России досрочно прекратила ее полномочия судьи.

Женщина покинула Россию в 2021 г. после того, как глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение в отношении нее уголовного дела. Бывшую судью подозревали в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

По словам представителя СК Михаила Спивакова, которые приводил ТАСС, с 2016 по 2019 г. Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней. Утверждается, что она незаконно получила почти 1,2 млн руб., а также обманывала сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени.

В январе этого года Хахалева была задержана в аэропорту Баку. «РИА Новости» со ссылкой на источник в азербайджанских правоохранительных органах писало, что экс-судья хотела отправиться в Дубай, но при прохождении паспортного контроля выяснилось, что она находится в розыске.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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