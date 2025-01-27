Бывшую судью Хахалеву задержали в Баку
Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева задержана в Баку. Об этом сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники пишет, что Национальное центральное бюро Интерпола в России и Генпрокуратура получили документы из Азербайджана, в которых говорится о задержании Хахалевой, объявленной РФ в международный розыск. России предлагается подтвердить желание получить экс-судью и направить соответствующий запрос об ее экстрадиции. Документ в ближайшее будет отправлен в Генпрокуратуру республики. Решение по экстрадиции примут суды и власти Азербайджана.
Сама Хахалева от добровольного возвращения в Россию отказалась, утверждая, что ее уголовное преследование в стране было политическим. Она также указала на ряд тяжелых заболеваний, которые лечила сначала в Грузии, а затем в Азербайджане. По данным издания, по той же причине бывшая судья планировала отправиться из международного аэропорта Баку в Дубай, но во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что она находится в розыске.
Хахалева покинула Россию в 2021 г. Она улетела в Армению после того, как председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение в отношении нее уголовного дела. Бывшую судью подозревали по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Пост судьи Хахалева заняла в 2004 г. В 2017 г. она стала участницей скандала после публикации в интернете видеоролика со свадьбы ее дочери Софьи, на которой присутствовали артисты Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Сосо Павлиашвили. При этом, по данным краевого суда, доход Хахалевой за 2016 г. составил 2,64 млн руб.