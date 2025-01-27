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Бывшую судью Хахалеву задержали в Баку

Ведомости

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева задержана в Баку. Об этом сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники пишет, что Национальное центральное бюро Интерпола в России и Генпрокуратура получили документы из Азербайджана, в которых говорится о задержании Хахалевой, объявленной РФ в международный розыск. России предлагается подтвердить желание получить экс-судью и направить соответствующий запрос об ее экстрадиции. Документ в ближайшее будет отправлен в Генпрокуратуру республики. Решение по экстрадиции примут суды и власти Азербайджана.

Сама Хахалева от добровольного возвращения в Россию отказалась, утверждая, что ее уголовное преследование в стране было политическим. Она также указала на ряд тяжелых заболеваний, которые лечила сначала в Грузии, а затем в Азербайджане. По данным издания, по той же причине бывшая судья планировала отправиться из международного аэропорта Баку в Дубай, но во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что она находится в розыске.

Хахалева покинула Россию в 2021 г. Она улетела в Армению после того, как председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение в отношении нее уголовного дела. Бывшую судью подозревали по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Пост судьи Хахалева заняла в 2004 г. В 2017 г. она стала участницей скандала после публикации в интернете видеоролика со свадьбы ее дочери Софьи, на которой присутствовали артисты Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Сосо Павлиашвили. При этом, по данным краевого суда, доход Хахалевой за 2016 г. составил 2,64 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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