Бывшую судью Хахалеву задержали в Баку

Сама Хахалева от добровольного возвращения в Россию отказалась, утверждая, что ее уголовное преследование в стране было политическим. Она также указала на ряд тяжелых заболеваний, которые лечила сначала в Грузии, а затем в Азербайджане. По данным издания, по той же причине бывшая судья планировала отправиться из международного аэропорта Баку в Дубай, но во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что она находится в розыске.