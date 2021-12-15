Подозреваемая в мошенничестве «золотая судья» Хахалева покинула Россию

Хахалева получила пост судьи Краснодарского краевого суда в 2004 г. В 2017 г. она стала участницей скандала после того, как в интернете появилось видео со свадьбы ее дочери Софьи, где присутствовали артисты Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Сосо Павлиашвили. При этом, по данным на сайте краевого суда, доход Хахалевой за 2016 г. составил 2,64 млн рублей.