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Подозреваемая в мошенничестве «золотая судья» Хахалева покинула Россию

Ведомости

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, в отношении которой глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение уголовного дела, 8 декабря улетела в Армению, сообщила на заседании секретарь Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

«По информации, полученной представителем Следственного комитета от ФСБ, Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван, сведений о ее возвращении в Россию нет», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

При этом председатель ВККС Николай Тимошин огласил решение коллегии разрешить СК возбудить в отношении Хахалевой уголовное дело по просьбе Бастрыкина. Экс-судью подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

По словам представителя СК Михаила Спивакова, которые приводит ТАСС, в период с 2016 по 2019 г. Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней. Она незаконно получила почти 1,2 млн руб., а также обманывала сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, после чего сама расписывалась в документах. Внесение ложных данных в табель содержит признаки подлога, уточнил Спиваков.

Хахалева получила пост судьи Краснодарского краевого суда в 2004 г. В 2017 г. она стала участницей скандала после того, как в интернете появилось видео со свадьбы ее дочери Софьи, где присутствовали артисты Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Сосо Павлиашвили. При этом, по данным на сайте краевого суда, доход Хахалевой за 2016 г. составил 2,64 млн рублей.

Экс-судья заявила тогда, что праздник был организован за счет отца девушки, бизнесмена Роберта Хахалева. Тот сказал, что потратил на свадьбу до 5 млн руб., а Павлиашвили и Меладзе присутствовали на мероприятии как друзья и гости. В 2018 г. Хахалева оставила пост. В июле прошлого года ее лишили судейских полномочий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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