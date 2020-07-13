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«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий

Ведомости

Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».

«Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России досрочно прекратила ее полномочия судьи», – пояснили в коллегии, уточнив, что сегодня на заседании ВККС было рассмотрено обращение президиума Совета судей России о привлечении к дисциплинарной ответственности Хахалевой, являющейся членом совета.

Ранее комиссия обнаружила в действиях Хахалевой признаки дисциплинарного проступка. Речь идет о результатах проверки обращения председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова, подчиненной которого была Хахалева.

Как рассказал источник «Интерфаксу», Хахалеву заподозрили в прогулах. По его словам, судья какое-то время находилась за пределами России, при этом в документах учета были сделаны отметки о ее присутствии на рабочем месте.

В ноябре 2018 г. Хахалева ушла с поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. В пресс-службе суда не уточнили, связана ли ротация со скандалом вокруг Хахалевой, который случился после свадьбы ее дочери.

О роскошной свадьбе дочери судьи несколько лет назад писала газета «Кубанские новости», после чего Хахалеву стали называть «золотой судьей». Публикация в издании появилась после поста адвоката Сергея Жорина в Instagram, который оценил затраты на праздник приблизительно в $2 млн.

Ранее по теме: «Золотую судью» Елену Хахалеву понизили в должности до рядовой

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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