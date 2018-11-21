«Золотую судью» Елену Хахалеву понизили в должности до рядовой

Решение было принято больше чем через год после начала скандала

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В судейском сообществе, после скандала Хахалевой предложили подать в отставку, но она отказалась, говорят собеседники «Ведомостей» Российский Государственный Университет Правосудия

Судья Елена Хахалева ушла с поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Решение принято после состоявшегося во вторник заседания коллегии Краснодарского краевого суда. В пресс-службе не уточнили, связана ли ротация с недавним скандалом вокруг Хахалевой, сообщив, что ротация внутри суда – обычное дело. «Речь не идет об отставке, она продолжает работу федеральным судьей», – заявили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Летом прошлого года газета «Кубанские новости» сообщила о роскошной свадьбе дочери Хахалевой, после чего ту стали называть «золотой судьей». Публикация в издании появилась после поста адвоката Сергея Жорина в Instagram. Он оценил затраты на праздник приблизительно в $2 млн. По данным, размещенным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 г. составил 2,64 млн руб. Сама Хахалева «Российской газете» говорила, что свадьбу оплатил ее бывший муж. В августе 2017 г. группа кубанских фермеров обратилась в СКР, прокуратуру и ФСБ с требованием проверить подлинность диплома Тбилисского госуниверситета Хахалевой. В сентябре 2017 г. председатель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк сообщил, что проверка установила подлинность диплома, а организация свадьбы обошлась лишь в 4,5 млн руб. Однако, по данным «Росбалта», бланк диплома № РВ-523043, который якобы получила Хахалева, в 1988 г. был отправлен в Чечено-Ингушский пединститут, а Хахалева обучалась в Кубанском госуниверситете на факультете биологии. На Хахалеву жаловались в Совет по правам человека при президенте (СПЧ) фермеры, пострадавшие от рейдерских захватов земель. СПЧ по итогам проверки подтвердил, что схемы отъема земли, на которые указывают фермеры, «в конечном итоге легализуются решениями судов, при этом соблюдение правил подсудности и других норм обеспечивается не во всех случаях».