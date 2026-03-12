СК: теракт в «Крокусе» был совершен в интересах Украины

Следствие установило, что подготовка к теракту началась за несколько месяцев до совершения. Часть фигурантов прибыли из-за рубежа. Ряд лиц находились в России и искали орудия преступления. Другие фигуранты переделывали огнестрельное оружие и передавали его членам террористической организации. После этого его перевезли в Каспийск, откуда оно было переправлено в Москву перед терактом.