СК: теракт в «Крокусе» был совершен в интересах Украины
Теракт в «Крокус сити холле» был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко, ее слова цитирует ведомство в Мах.
Следствие установило, что подготовка к теракту началась за несколько месяцев до совершения. Часть фигурантов прибыли из-за рубежа. Ряд лиц находились в России и искали орудия преступления. Другие фигуранты переделывали огнестрельное оружие и передавали его членам террористической организации. После этого его перевезли в Каспийск, откуда оно было переправлено в Москву перед терактом.
После совершенного преступления исполнители пытались скрыться на Украине, так как получили указания от организаторов покинуть Россию, напомнила Петренко. Однако их задержали и доставили в Москву.
12 марта Второй Западный окружной военный суд приговорил еще четверых исполнителей теракта в концертном зале к пожизненному заключению. Часть наказания им предстоит отбыть в тюрьме, часть – в колонии особого режима. Кроме того, суд назначил каждому по 990 000 руб. штрафа.
Всего 15 из 19 фигурантов дела были приговорены к пожизненным срокам. К такому же наказанию приговорены пособники, перевозившие оружие. К срокам от 19 до 22 лет приговорены четыре пособника, которые предоставили террористам автомобиль и квартиру.