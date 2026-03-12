Суд приговорил к пожизненным срокам исполнителей теракта в «Крокус сити»Также им назначены штрафы в размере 990 000 рублей
Второй Западный окружной военный суд приговорил исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» к пожизненному заключению. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
Далерджон Мирзоев, Шамсиддин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов полностью признали вину, Саидакрами Муродали Рачабализода – частично (все внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов). Часть наказания им предстоит отбыть в тюрьме, часть – в колонии особого режима. Кроме того, суд назначил им штрафы от 500 000 руб. до 2,7 млн руб.
Всего 15 из 19 фигурантов дела были приговорены к пожизненным срокам. К такому же наказанию приговорены пособники, перевозившие оружие.
К срокам от 19 до 22 лет приговорены четыре пособника, которые предоставили террористам автомобиль и квартиру. Речь идет о братьях Аминчоне и Диловаре Исломовых, об их отце Исроиле и Алишере Касимове.
Суд также удовлетворил гражданские иски к фигурантам дела о теракте в «Крокус сити холле» на сумму более 200 млн руб.
Трагедия в концертном зале «Крокус» случилась 22 марта 2024 г. Четверо боевиков открыли стрельбу по посетителям, собравшимся на концерт группы «Пикник». Погибло 149 человек, один числится пропавшим без вести, а 609 человек получили ранения и травмы различной тяжести.
Как писали «Ведомости», 10 февраля адвокат потерпевших Людмила Айвар сообщила, что засекреченный свидетель подтвердил причастность всех 19 фигурантов к организации и исполнению теракта. Он рассказал, что лично был знаком с организатором нападения Фаридуни и одним из исполнителей – Мирзоевым.