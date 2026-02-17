Большая часть причастных к теракту в «Крокусе» может получить пожизненное

Большая часть причастных к теракту в «Крокусе» может получить пожизненноеПрокурор запросил наказание для 19 фигурантов уголовного дела о теракте
Судебный процесс по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» подошел к финальной стадии спустя семь месяцев слушаний в стенах Московского городского суда (там проходят заседания военного суда из-за большого количества участников). Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме в связи с мерами безопасности.
Но 16 февраля стало известно, что в суде начались прения сторон. Согласно судебному распорядку, первому в прениях слово для выступления дается государственному обвинителю – представителю прокуратуры. По подсчетам «Ведомостей», речь гособвинителя в прениях заняла около двух часов, и к концу он запросил наказание для 19 фигурантов, находящихся на скамье подсудимых.
Для 15 из них, в том числе четверых исполнителей теракта – Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Махаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоды, было запрошено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Еще четверых фигурантов – братьев Аминчона и Диловара Исломовых и их отца Исроила, а также Алишера Касимова – прокурор потребовал приговорить на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. По версии следствия, Исломовы продали автомобиль Renault исполнителям теракта. Кроме того, они помогли исполнителям с квартирой и деньгами.
Несколько подсудимых не смогли сдержать слез после запрошенных им сроков. Как ожидается, на следующих заседаниях в прениях смогут выступить адвокаты обвиняемых и они сами. А после стадии дополнений и последних слов фигурантов суд удалится для вынесения приговора.
10 февраля адвокат потерпевших Людмила Айвар сообщила, что засекреченный свидетель подтвердил причастность всех 19 фигурантов к организации и исполнению теракта. Он рассказал, что лично был знаком с организатором нападения Фаридуни и одним из исполнителей – Мирзоевым. При этом не все признали вину.
Трагедия в концертном зале «Крокус» случилась 22 марта 2024 г. Четверо боевиков открыли стрельбу по посетителям, собравшимся на концерт группы «Пикник». Погибло 149 человек, один числится пропавшим без вести, а 609 человек получили ранения и травмы различной тяжести.
Как сообщал Следственный комитет России (СКР), исполнителям в зависимости от их роли в совершении теракта, а также их пособникам предъявлено обвинение во множестве преступлений: террористический акт; содействие террористической деятельности, прохождение обучения для исполнения теракта, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; незаконные приобретение, передача оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов.
Следователи установили, что теракт в концертном зале перед выступлением группы «Пикник» был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины членами запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан» с целью дестабилизации политической ситуации. Кроме этого ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске в Республике Дагестан, но это преступление было предотвращено.
По версии следствия, подготовка к теракту началась еще за несколько месяцев до его совершения. Часть подсудимых, установили в СКР, прибыли в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Еще несколько фигурантов на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия для исполнителей. Позднее из Каспийска оружие доставили в Московский регион.
Следователи оценили общий ущерб от нападения в 6 млрд руб. После трагедии в «Крокусе» в России ужесточили миграционную политику.