Большая часть причастных к теракту в «Крокусе» может получить пожизненное

Еще четверых фигурантов – братьев Аминчона и Диловара Исломовых и их отца Исроила, а также Алишера Касимова – прокурор потребовал приговорить на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. По версии следствия, Исломовы продали автомобиль Renault исполнителям теракта. Кроме того, они помогли исполнителям с квартирой и деньгами.