За насилие и призывы к терроризму будут лишать приобретенного гражданства РФ

нарушителей миграционного законодательства выявлено после введения реестра контролируемых лиц, сообщил 24 июня глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Им, в частности, запрещено получать банковские кредиты и снимать деньги со счетов.

Весной 2025 г. президент России Владимир Путин подписал указ о продлении амнистии для иностранцев, которые находятся в РФ незаконно. До сентября этого года они должны обратиться в МВД для того, чтобы урегулировать свое правовое положение и получить необходимые документы.