За насилие и призывы к терроризму будут лишать приобретенного гражданства РФ

За насилие и призывы к терроризму будут лишать приобретенного гражданства РФНатурализованные лица также потеряют российский паспорт за работу с иностранными организациями и «помощь противнику»
Депутаты Госдумы предложили расширить перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента, сообщил ее председатель Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Соавторами инициативы могут стать все парламентарии, а рассмотреть ее хотят после региональной недели, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с повесткой закрытой части пленарного заседания 25 июня.
Человека будут лишать приобретенного гражданства за ряд нарушений российских законов. Как пояснил Володин, к ним относятся насильственные действия сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда нацистской символики и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ. Кроме того, гражданства лишат за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией против безопасности России, публичные призывы к деятельности против безопасности, помощь противнику и содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует. Инициатива «повысит ответственность новых граждан за соблюдение законов», заявил Володин. Предлагаемые меры – «реализация запроса общества», отметил он.
Сейчас гражданство России может быть прекращено, если человек добровольно пожелал отказаться от него, напоминает управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. Кроме того, его можно лишиться из-за совершения преступлений, создающих угрозу нацбезопасности страны, из-за непостановки на воинский учет и подделку документов, рассказал он. По статистике МВД, в 2024 г. более 1600 натурализованных лиц лишились гражданства из-за противоправных действий. По словам адвоката, чаще всего гражданство РФ получают представители Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана и Узбекистана.
Расширение оснований для лишения гражданства в основном затронет сферу нацбезопасности, добавил Егулемов. Наряду с этим он отметил, что в инициативе есть пункт, направленный на защиту личности, – лишение гражданства за насильственные действия сексуального характера. Россия сталкивается как с внешними, так и с внутренними угрозами: например, боевые действия на Украине и предотвращенные попытки совершить теракты, вызванные тем, что людей ввели в заблуждение с помощью социальной инженерии, заявил «Ведомостям» руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. В этой ситуации разумно ужесточить законодательство так, чтобы иностранцы «даже не думали о преступлениях», добавил он.
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Весной 2025 г. президент России Владимир Путин подписал указ о продлении амнистии для иностранцев, которые находятся в РФ незаконно. До сентября этого года они должны обратиться в МВД для того, чтобы урегулировать свое правовое положение и получить необходимые документы.
Ключевым моментом в этом вопросе все же является профилактическая работа: иностранным гражданам нужно рассказывать об ограничениях, отметил Коженов. По его словам, зачастую, когда принимаются поправки в законы, касающиеся миграции, об изменениях мало кто знает. Объяснять, что поменялось и что человеку будет за правонарушения, могут СМИ, считает эксперт. Получение гражданства РФ для иностранца – важное событие, никто не хочет его терять. Если правильно разъяснить людям, за что они могут быть лишены гражданства, они будут более ответственно относиться к соблюдению законов, резюмирует Коженов.
По итогам января – марта 2025 г. преступность среди иностранных граждан выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 10 791 до 12 440. Об этом в мае сообщал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума. По его словам, основной рост пришелся на незаконных мигрантов. Больше половины тяжких и особо тяжких преступлений, которые они совершают, касаются незаконного оборота наркотиков, также рассказал Бастрыкин.
Россия начала ужесточать миграционное законодательство после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта 2024 г. Обвиняемые по уголовному делу – иностранные граждане, в основном из Таджикистана. Всего депутаты приняли 16 законов, рассказала 24 июня заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая во время пленарного заседания. Они «впервые позволили выйти на объективную оценку ситуации» статуса пребывания иностранцев в России, заявила она. Среди нововведений – механизм учета мигрантов через реестр контролируемых лиц, отнесение организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, полный запрет для компаний-посредников принимать участие в организации и приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов.
Яровая также анонсировала третий пакет законопроектов по борьбе с нелегальной миграцией, который касается здравоохранения и медицины. По ее словам, эти вопросы депутаты «отрабатывают очень ответственно» и с пониманием, что выходить нужно «на очень чистые, объективные и всесторонние решения». Что касается инициативы о лишения приобретенного гражданства, парламентарии «получили полную поддержку всех ведомств», заявила зампред Госдумы.