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Начался судебный процесс по делу о теракте в «Крокус сити холле»

Трое из четырех исполнителей теракта признали вину в полном объеме
Яна Суринская
Сергей Фадеичев / ТАСС
Сергей Фадеичев / ТАСС

Из-за большого количества участников процесса по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» тройка судей Второго западного окружного военного суда будет вести заседания на выезде – в здании Мосгорсуда. На первом заседании прокурор огласил обвинительное заключение в отношении фигурантов.

В уголовном деле более 2000 потерпевших, из них около 100 человек пришли в здание Мосгорсуда на заседание. Непосредственно в зале на слушании присутствовало около 30 человек.

На скамье подсудимых кроме четырех человек, которые обвиняются непосредственно в исполнении теракта, оказались еще 15 соучастников. Их завели в стеклянные клетки с опущенными вниз головами. Пособников террористов обвиняют в финансировании, передаче боевых средств и содействии в выстраивании логистики преступления.

Гособвинитель потребовал закрыть процесс от представителей СМИ и слушателей для недопущения разглашения государственной тайны и показаний секретных свидетелей, а также из-за возможной реальной угрозы для участников процесса. Представители потерпевших просили оставить часть слушаний в открытом режиме, но суд поддержал позицию прокурора.

СК завершил расследование теракта в «Крокус сити холле»

Общество

Из оглашенных материалов дела стало известно, что трое исполнителей признали свою вину полностью: это граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. А четвертый – Саидакрами Рачабализоду согласился с предъявленным обвинением частично. «Определенные лица воспользовались моей молодостью, вовлекли, меня обманули. У меня по жизни были другие планы, искренне сожалею», – сказал Файзов. Остальные также принесли соболезнования потерпевшим. Многие из обвиняемых в пособничестве сообщили суду, что не знали, что участвуют в преступлении.

В конце заседания всем подсудимым суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на полгода – до 7 января. Слушания будут проходить по расписанию три раза в неделю.

Как сообщал Следственный комитет, обвиняемым в зависимости от их роли в свершении теракта, а также их пособникам предъявлено обвинение во множестве преступлений: террористический акт; содействие террористической деятельности, прохождение обучения для исполнения теракта, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; незаконные приобретение, передача оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Следователи установили, что теракт в концертном зале перед выступлением группы «Пикник» был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины членами запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан» с целью дестабилизации политической ситуации. Кроме этого ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске в Республике Дагестан, но это преступление было предотвращено.

По версии следствия, подготовка к теракту началась еще за несколько месяцев до его совершения. Часть из подсудимых, установили в СКР, прибыли в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Еще несколько фигурантов на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия для исполнителей. Позднее из Каспийска оружие доставили в Московский регион. В результате теракта погибло 149 человек. Еще один пропал без вести. А пострадавшими в разной степени стало более 600 человек. В СК оценили общий ущерб от нападения в 6 млрд руб.

Следствием также было установлено, что после совершения теракта исполнители собирались скрыться на территории Украины, но не успели: их задержали в Брянской области. Некоторых соучастников сотрудники задерживали при попытке пересечения границы.

После трагедии в «Крокусе» в России ужесточили миграционную политику.

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