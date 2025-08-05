Начался судебный процесс по делу о теракте в «Крокус сити холле»

По версии следствия, подготовка к теракту началась еще за несколько месяцев до его совершения. Часть из подсудимых, установили в СКР, прибыли в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Еще несколько фигурантов на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия для исполнителей. Позднее из Каспийска оружие доставили в Московский регион. В результате теракта погибло 149 человек. Еще один пропал без вести. А пострадавшими в разной степени стало более 600 человек. В СК оценили общий ущерб от нападения в 6 млрд руб.