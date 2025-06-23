СК завершил расследование теракта в «Крокус сити холле»

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22 марта 2024 г. четыре террориста напали на подмосковный концертный зал «Крокус сити холл». В этот вечер в нем планировала провести концерт рок-группа «Пикник». Почти все билеты были распроданы. Первые выстрелы прозвучали в фойе здания около 20:30. Затем преступники прошли в концертный зал и открыли огонь по зрителям. В результате погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. Еще 551 получил ранения и травмы. / Владимир Гердо / ТАСС