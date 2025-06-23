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СК завершил расследование теракта в «Крокус сити холле»

Нападение было совершено в интересах властей Украины, заявили в комитете
Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Следователи завершили расследование уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле», произошедшем 22 марта 2024 г. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«Следствием установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране», – заявила Петренко.

Также теракт планировали совершить в Каспийске Дагестана. Обвиняемые намеревались совершить подрыв развлекательного комплекса в городе, но это преступление было предотвращено, утверждают в СК.

Всего в деле 19 фигурантов. По данным следствия, члены группировки «Вилаят Хорасан» и их пособники в зависимости от роли каждого обвиняются по «террористическим» статьям: ст. 205; 205.1; 205.3; 205.5 УК РФ; по статьям о незаконном приобретении и изготовлении оружия: ст. 222; 222.1, 223; 223.1 УК РФ; а также по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205; ст. 322.3 УК РФ (покушение на преступление, теракт, фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

Теракт в «Крокус сити холле»: хроника
22 марта 2024 г. четыре террориста напали на подмосковный концертный зал «Крокус сити холл». В этот вечер в нем планировала провести концерт рок-группа «Пикник». Почти все билеты были распроданы. Первые выстрелы прозвучали в фойе здания около 20:30. Затем преступники прошли в концертный зал и открыли огонь по зрителям. В результате погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. Еще 551 получил ранения и травмы.
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22 марта 2024 г. четыре террориста напали на подмосковный концертный зал «Крокус сити холл». В этот вечер в нем планировала провести концерт рок-группа «Пикник». Почти все билеты были распроданы. Первые выстрелы прозвучали в фойе здания около 20:30. Затем преступники прошли в концертный зал и открыли огонь по зрителям. В результате погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. Еще 551 получил ранения и травмы. / Владимир Гердо / ТАСС

Часть обвиняемых прибыла в страну из-за рубежа, ряд лиц находились в России, где «осуществляли приискание средств и орудий для совершения преступления», занимались переделкой оружия: «После этого оно было перевезено в Каспийск, откуда и было доставлено в Московский регион непосредственно перед терактом».

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Тогда четыре террориста открыли огонь в здании, где люди ожидали концерт группы «Пикник». В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан, установил СК. Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд руб.

Сейчас уголовное дело в отношении 19 фигурантов направлено прокурору для передачи в суд. Петренко сообщила, что в отношении двух организаторов и четырех участников террористической группировки предварительное следствие продолжается.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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