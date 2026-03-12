Газета
Путин встретится с оренбургским губернатором

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, других публичных мероприятий 12 марта у Путина не планируется.

«Все остальные – рабочие встречи, совещания – не подлежат освещению», – сказал он.

Российский лидер продолжает череду встреч с главами регионов, которые отчитываются о проделанной работе. 10 марта Путин встретился с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. В ходе беседы глава государства отметил, что территория региона, которая остается под контролем Украины, за полгода сократилась с 25% до 15-17%. Путин также обратил внимание на хорошие темпы роста строительства жилья в ДНР.

