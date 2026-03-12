Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Песков: еще рано говорить об эффективном взаимодействии России и США

Ведомости

В настоящий момент пока рано говорить об эффективном взаимодействии России и США, в том числе на энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что взаимодействие между Россией и Соединенными Штатами, в том числе на энергетических рынках, может и должно являться очень важным фактором по стабилизации этих рынков», – отметил он.

Относительно деталей контактов спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева в Майами с американской стороной Песков заявил, что сегодня о них доложат президенту Владимиру Путину.

11 марта Дмитриев встретился с руководителями рабочей группы по созданию взаимодействий Москвы и Вашингтона в США. Он рассказал, что стороны обсудили перспективные проекты, которые способны восстановить отношения между странами, а также текущую кризисную ситуацию на мировых рынках.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь