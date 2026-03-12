Песков: еще рано говорить об эффективном взаимодействии России и США
В настоящий момент пока рано говорить об эффективном взаимодействии России и США, в том числе на энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очевидно, что взаимодействие между Россией и Соединенными Штатами, в том числе на энергетических рынках, может и должно являться очень важным фактором по стабилизации этих рынков», – отметил он.
Относительно деталей контактов спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева в Майами с американской стороной Песков заявил, что сегодня о них доложат президенту Владимиру Путину.
11 марта Дмитриев встретился с руководителями рабочей группы по созданию взаимодействий Москвы и Вашингтона в США. Он рассказал, что стороны обсудили перспективные проекты, которые способны восстановить отношения между странами, а также текущую кризисную ситуацию на мировых рынках.