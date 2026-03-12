Газета
Главная / Политика /

Песков: Россия сохраняет интерес к проекту коридора «Север – Юг»

Ведомости

Заинтересованность в проекте коридора «Север – Юг» сохраняется у Тегерана и целой группы региональных государств, а также у России. Но очевидно, что в части Ирана реализация проекта сейчас вестись не может, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем, что этот проект будет дальше реализовываться, и что он будет воплощен в жизнь. Очень многое сделано, имеются очень хорошие наработки», – отметил представитель Кремля.

11 марта «Ведомости» писали со ссылкой на источники в нескольких компаниях-грузоотправителях, что отправка грузов по международному транспортному коридору «Север – Юг» на фоне конфликта на Ближнем Востоке с 28 февраля приостанавливается. По словам собеседника в одной из химических компаний, поставки в существующей ситуации на Ближнем Востоке значительно затруднены. В одной из трейдинговых компаний «Ведомостям» рассказали, что продолжаются поставки только тех грузов, которые были отправлены до начала вооруженного конфликта или в первые дни после его начала.

