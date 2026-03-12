Песков: Россия сохраняет интерес к проекту коридора «Север – Юг»

11 марта «Ведомости» писали со ссылкой на источники в нескольких компаниях-грузоотправителях, что отправка грузов по международному транспортному коридору «Север – Юг» на фоне конфликта на Ближнем Востоке с 28 февраля приостанавливается. По словам собеседника в одной из химических компаний, поставки в существующей ситуации на Ближнем Востоке значительно затруднены. В одной из трейдинговых компаний «Ведомостям» рассказали, что продолжаются поставки только тех грузов, которые были отправлены до начала вооруженного конфликта или в первые дни после его начала.