Путин наградил Сулеймана Керимова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент Владимир Путин наградил сенатора Сулеймана Керимова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
В документе отмечается, что Керимов удостоен награды «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
Информация о назначении появилась в день 60-летнего юбилея Керимова. Он является членом Совета Федерации РФ от Дагестана с 2008 г. В октябре 2024 г. сообщалось, что ему было присвоено звание почетного гражданина Дагестана.
Глава государства также наградил главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова – он получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в социально-экономическое развитие региона.
В этом же указе президента Орденом Почета награждены четыре сенатора: представитель Курской области Александр Брыксин, сенатор от Чечни Сулейман Геремеев, сенатор от Тверской области Андрей Епишин и представитель Калужской области Александр Савин.