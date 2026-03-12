Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Путин наградил Сулеймана Керимова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Ведомости

Президент Владимир Путин наградил сенатора Сулеймана Керимова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

В документе отмечается, что Керимов удостоен награды «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Информация о назначении появилась в день 60-летнего юбилея Керимова. Он является членом Совета Федерации РФ от Дагестана с 2008 г. В октябре 2024 г. сообщалось, что ему было присвоено звание почетного гражданина Дагестана.

Глава государства также наградил главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова – он получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в социально-экономическое развитие региона.

В этом же указе президента Орденом Почета награждены четыре сенатора: представитель Курской области Александр Брыксин, сенатор от Чечни Сулейман Геремеев, сенатор от Тверской области Андрей Епишин и представитель Калужской области Александр Савин.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь