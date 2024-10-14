Сулейман Керимов стал почетным гражданином Дагестана
Сенатора Сулеймана Керимова наградили высшим золотым орденом общественного признания «Почетный гражданин Дагестана» с присвоением звания «Почетный гражданин Дагестана № 1», передает РИА «Дагестан».
Керимов был отмечен на церемонии открытия в Махачкале обновленного парка имени Сулеймана Стальского, который был реконструирован при финансовой поддержке сенатора от Дагестана. Он был удостоен награды за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и активную благотворительную деятельность.
По словам главы республики Сергея Меликова, Керимов многие годы активно участвует в благотворительных проектах. В частности, оказывает поддержку семьям участников спецоперации, восстанавливает разрушенные храмы, создает медицинские центры для детей.
10 октября глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с силовиками прокомментировал перестрелку у офиса Wildberries в Москве, заявив, что Керимов, депутаты Госдумы Ризван Курбанов и Бекхан Барахоев якобы заказали его убийство. Глава Чечни пообещал сенатору и депутатам кровную месть, если они не докажут свою «невиновность».
12 октября Меликов заявил, что Дагестан всегда поддержит Керимова в трудную минуту. По его словам, сенатор задействован в «сотнях» инвестиционных проектов, позволяющих развивать Дагестан.