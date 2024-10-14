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Сулейман Керимов стал почетным гражданином Дагестана

Ведомости

Сенатора Сулеймана Керимова наградили высшим золотым орденом общественного признания «Почетный гражданин Дагестана» с присвоением звания «Почетный гражданин Дагестана № 1», передает РИА «Дагестан».

Керимов был отмечен на церемонии открытия в Махачкале обновленного парка имени Сулеймана Стальского, который был реконструирован при финансовой поддержке сенатора от Дагестана. Он был удостоен награды за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и активную благотворительную деятельность.

По словам главы республики Сергея Меликова, Керимов многие годы активно участвует в благотворительных проектах. В частности, оказывает поддержку семьям участников спецоперации, восстанавливает разрушенные храмы, создает медицинские центры для детей.

10 октября глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с силовиками прокомментировал перестрелку у офиса Wildberries в Москве, заявив, что Керимов, депутаты Госдумы Ризван Курбанов и Бекхан Барахоев якобы заказали его убийство. Глава Чечни пообещал сенатору и депутатам кровную месть, если они не докажут свою «невиновность».

12 октября Меликов заявил, что Дагестан всегда поддержит Керимова в трудную минуту. По его словам, сенатор задействован в «сотнях» инвестиционных проектов, позволяющих развивать Дагестан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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