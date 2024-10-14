Сулейман Керимов стал почетным гражданином Дагестана

Керимов был отмечен на церемонии открытия в Махачкале обновленного парка имени Сулеймана Стальского, который был реконструирован при финансовой поддержке сенатора от Дагестана. Он был удостоен награды за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и активную благотворительную деятельность.