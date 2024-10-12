Глава Дагестана пообещал поддержать сенатора Керимова «в трудную минуту»
Дагестан всегда поддержит сенатора от республики Сулеймана Керимова в трудную минуту, заявил глава региона Сергей Меликов. Видео его выступления опубликовал Telegram-канал канал пресс-службы главы Дагестана.
Меликов поблагодарил сенатора за участие в реконструкции парка, назвав подарок «одним из многих добрых дел» Керимова. Предприниматель помогает участникам военной спецоперации, участвует в восстановлении иудейского и православного храмов в Дербенте, поддерживает семьи полицейских, погибших при отражении террористической атаки, перечислил Меликов. Сенатор задействован в «сотнях» инвестиционных проектов, которые позволяют развивать Дагестан, добавил глава республики.
«Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно», – заявил Меликов.
18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве, при стрельбе погибли двое охранников. 10 октября глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с силовиками Кадыров прокомментировал перестрелку и заявил, что сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, депутаты Госдумы Ризван Курбанов и Бекхан Барахоев якобы заказывали его убийство. Кадыров пообещал сенатору и депутатам кровную месть, в случае если они не докажут свою «невиновность».
Глава Чечни ранее говорил, что активы компании Wildberries «с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor». В 2018 г. РБК писал, что покупкой Russ Outdoor интересовался Керимов, сейчас эту информацию подтверждают собеседники «Коммерсанта».