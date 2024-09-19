Конфликт супругов Бакальчук перешел в стадию перестрелки

Конфликт супругов Бакальчук перешел в стадию перестрелкиWildberries обвиняет в нападении Владислава Бакальчука, а он называет это «провокацией»
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту стрельбы в головном офисе Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы. Пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов. От полученных травм два человека скончались, говорится в сообщении СКР. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь, добавили в СКР.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство). В СКР добавили, что на месте происшествия работают криминалисты. Следователи проводят допрос свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.