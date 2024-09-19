Конфликт супругов Бакальчук перешел в стадию перестрелки

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту стрельбы в головном офисе Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы. Пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов. От полученных травм два человека скончались, говорится в сообщении СКР. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь, добавили в СКР.