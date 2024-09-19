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Конфликт супругов Бакальчук перешел в стадию перестрелки

Wildberries обвиняет в нападении Владислава Бакальчука, а он называет это «провокацией»
Лиана Липанова
Жертвой корпоративного конфликта стали люди, хотя Wildberries и отбила рейдерский захват/ Алексей Орлов / Ведомости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту стрельбы в головном офисе Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы. Пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов. От полученных травм два человека скончались, говорится в сообщении СКР. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь, добавили в СКР.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство). В СКР добавили, что на месте происшествия работают криминалисты. Следователи проводят допрос свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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