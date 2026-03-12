Газета
Депутаты возмутились отсутствием Wi-Fi в Госдуме

Елена Мухаметшина

Депутаты от КПРФ 12 марта на закрытой от СМИ части пленарного заседания при рассмотрении повестки подняли вопрос об отсутствии мобильной связи и Wi-Fi в Госдуме. Об этом «Ведомостям» сказали три источника в нижней палате. Коммунист Сергей Обухов поднял вопрос о том, что у депутатов не работает электронная почта. Его поддержал Алексей Куринный, добавив, что в Думе плохо работают Wi-Fi и служебные телефоны депутатов (оператором является МТС). Николай Коломейцев сказал, что никому невозможно дозвониться.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проблемы со связью связаны с безопасностью государства, и отправил депутатов к председателю комитета Госдумы по информационной политике Сергею Боярскому.

В Госдуме уже два дня не работает Wi-Fi. Также не работает и мобильный интернет. Журналисты и депутаты пытаются ловить Wi-Fi на первом этаже старого здания Госдумы, где находится офис банка ВТБ. Мобильный интернет в центре Москвы не работает уже несколько дней.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее объяснял перебои со связью в Москве «обеспечением безопасности наших граждан».

