Депутаты возмутились отсутствием Wi-Fi в Госдуме

Депутаты от КПРФ 12 марта на закрытой от СМИ части пленарного заседания при рассмотрении повестки подняли вопрос об отсутствии мобильной связи и Wi-Fi в Госдуме. Об этом «Ведомостям» сказали три источника в нижней палате. Коммунист Сергей Обухов поднял вопрос о том, что у депутатов не работает электронная почта. Его поддержал Алексей Куринный, добавив, что в Думе плохо работают Wi-Fi и служебные телефоны депутатов (оператором является МТС). Николай Коломейцев сказал, что никому невозможно дозвониться.