МИД призвал россиян не ездить в Германию без крайней необходимости
МИД РФ вновь призвал россиян воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости на фоне, как утверждают в ведомстве, дискриминационных действий со стороны немецких властей. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова на брифинге.
«Настоятельно рекомендуем руководствоваться размещенном на сайте Министерства иностранных дел нашей страны соответствующим предупреждением», – сказала она.
По словам Захаровой, немецкие власти, по сути, рассматривают любого российского гражданина, находящегося на территории Германии (как постоянно, так и временно) «как подозрительное лицо».
Еще 25 декабря МИД рекомендовал гражданам России отказаться от поездок в Германию. Тогда Захарова говорила, что ведомство фиксирует многочисленные случаи нарушения прав россиян при пересечении границы.
В качестве примера дипломат приводила инцидент в аэропорту Штутгарта. По ее словам, гражданку России подвергли унизительной проверке по подозрению в нарушении санкционных правил. У женщины изъяли одежду, личные вещи и наличные деньги, после чего она опоздала на свой рейс. Захарова рассказывала, что сотрудники таможни вели себя грубо и предложили россиянке обратиться в суд, если она считает свои права нарушенными.