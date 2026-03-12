МИД призвал россиян не ездить в Германию без крайней необходимости

В качестве примера дипломат приводила инцидент в аэропорту Штутгарта. По ее словам, гражданку России подвергли унизительной проверке по подозрению в нарушении санкционных правил. У женщины изъяли одежду, личные вещи и наличные деньги, после чего она опоздала на свой рейс. Захарова рассказывала, что сотрудники таможни вели себя грубо и предложили россиянке обратиться в суд, если она считает свои права нарушенными.