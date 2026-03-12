В Финляндии признали непричастность РФ к обрывам кабелей в Балтийском море

В конце декабря 2025 г. генеральный директор департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин говорил, что Россия не намерена нападать ни на одну из стран Балтии или на НАТО в целом. Он отмечал, что Москва изменила свое поведение после реакции Запада и Североатлантического альянса на ряд инцидентов, включая повреждения кабелей и случаи нарушения воздушного пространства. По его мнению, страна «стала избегать действий, которые могли бы привести к эскалации».