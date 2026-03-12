В Финляндии признали непричастность РФ к обрывам кабелей в Балтийском море
Доказательств причатсности России к повреждению кабелей в Балтийском море не найдено, эта позиция близка разведкам ряда европейских стран, заявил глава полиции безопасности Финляндии (Supo) Юха Мартелиус в интервью изданию Suomen Kuvalehti.
«Насколько нам известно, за этим не стояло никаких преднамеренных действий со стороны российского государства. Это мнение широко разделяют и в других европейских разведывательных сообществах», – подчеркнул он.
По словам Мартелиуса, существуют доказательства того, что у Москвы «нет мотивов» для нанесения повреждений подводной инфраструктуре в Балтийском море.
В конце декабря 2025 г. генеральный директор департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин говорил, что Россия не намерена нападать ни на одну из стран Балтии или на НАТО в целом. Он отмечал, что Москва изменила свое поведение после реакции Запада и Североатлантического альянса на ряд инцидентов, включая повреждения кабелей и случаи нарушения воздушного пространства. По его мнению, страна «стала избегать действий, которые могли бы привести к эскалации».