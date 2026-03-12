Трамп назвал Иран «империей зла» и пообещал не дать ей уничтожить Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп назвал Иран «империей зла». Американский лидер в соцсети Truth Social заявил, что его цель – не дать республике уничтожить Ближний Восток.
«Гораздо больший интерес и важность для меня, как для президента, представляет предотвращение появления ядерного оружия у империи зла, Ирана, и уничтожение Ближнего Востока и, по сути, всего мира. Я никогда не позволю этому случиться!» – написал глава Белого дома.
Трамп признал, что США как крупнейший производитель нефти получают больше денег при росте цен на энергоресурс, спровоцированном началом боевых действий, однако это лишь побочный эффект.
12 марта новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в ходе своего первого обращения к нации заявил, что верит в мир и дружбу между соседями, но базы США на Ближнем Востоке должны быть закрыты. По его словам, Ормузский пролив также останется закрытым, пока будет продолжаться война. Верховный лидер страны отметил, что Тегеран потребует компенсацию ущерба, нанесенного операцией Израиля и США.