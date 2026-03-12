Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп назвал Иран «империей зла» и пообещал не дать ей уничтожить Ближний Восток

Ведомости

Президент США Дональд Трамп назвал Иран «империей зла». Американский лидер в соцсети Truth Social заявил, что его цель – не дать республике уничтожить Ближний Восток.

«Гораздо больший интерес и важность для меня, как для президента, представляет предотвращение появления ядерного оружия у империи зла, Ирана, и уничтожение Ближнего Востока и, по сути, всего мира. Я никогда не позволю этому случиться!» – написал глава Белого дома.

Трамп признал, что США как крупнейший производитель нефти получают больше денег при росте цен на энергоресурс, спровоцированном началом боевых действий, однако это лишь побочный эффект.

12 марта новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в ходе своего первого обращения к нации заявил, что верит в мир и дружбу между соседями, но базы США на Ближнем Востоке должны быть закрыты. По его словам, Ормузский пролив также останется закрытым, пока будет продолжаться война. Верховный лидер страны отметил, что Тегеран потребует компенсацию ущерба, нанесенного операцией Израиля и США.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте