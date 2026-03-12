Трамп назвал Иран «империей зла» и пообещал не дать ей уничтожить Ближний Восток

12 марта новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в ходе своего первого обращения к нации заявил, что верит в мир и дружбу между соседями, но базы США на Ближнем Востоке должны быть закрыты. По его словам, Ормузский пролив также останется закрытым, пока будет продолжаться война. Верховный лидер страны отметил, что Тегеран потребует компенсацию ущерба, нанесенного операцией Израиля и США.