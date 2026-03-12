Украина договорилась с Румынией о производстве БПЛА

В январе глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил, что Киев также переносит часть производства беспилотников и ракет на территорию Польши. По его словам, Варшава внесла вклад в поддержку Украины, в том числе участвуя в закупках американского вооружения для Украины и поставках военной техники. В ответ украинская сторона приняла решение разместить часть своего оборонного производства в Польше.