Украина договорилась с Румынией о производстве БПЛА
Украина и Румыния договорились о производстве беспилотников на румынской территории, заявил президент Румынии Никушор Дан во время брифинга.
«Мы говорили о военном сотрудничестве, один из подписанных документов говорит о совместном производстве дронов на нашей территории», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Дана, страны подписали декларацию о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в энергетической сфере. Президент также рассказал, что получил гарантии продолжения работы на Украине школ, где преподавание осуществляется на румынском языке.
В январе глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил, что Киев также переносит часть производства беспилотников и ракет на территорию Польши. По его словам, Варшава внесла вклад в поддержку Украины, в том числе участвуя в закупках американского вооружения для Украины и поставках военной техники. В ответ украинская сторона приняла решение разместить часть своего оборонного производства в Польше.