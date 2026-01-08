Газета
Украина переносит часть производства беспилотников на территорию Польши

Ведомости

Украина переносит часть производства беспилотников и ракет на территорию Польши. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Clash Report.

По его словам, Варшава внесла вклад в поддержку Киева, в том числе участвуя в закупках американского вооружения для Украины и поставках военной техники. В ответ украинская сторона приняла решение разместить часть своего оборонного производства в Польше. «Сейчас мы находимся на этапе 48-й поставки военной техники. Украина отвечает взаимностью, перенося часть своего производства дронов и ракет в Польшу», – сказал он.

28 декабря 2025 г. замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что «антидроновая стена» на восточной границе Польши заработает в ближайшие шесть месяцев. Также 16 декабря глава минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Польша обеспечит поставки 155-мм снарядов Киеву.

