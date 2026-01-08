Украина переносит часть производства беспилотников на территорию Польши

По его словам, Варшава внесла вклад в поддержку Киева, в том числе участвуя в закупках американского вооружения для Украины и поставках военной техники. В ответ украинская сторона приняла решение разместить часть своего оборонного производства в Польше. «Сейчас мы находимся на этапе 48-й поставки военной техники. Украина отвечает взаимностью, перенося часть своего производства дронов и ракет в Польшу», – сказал он.