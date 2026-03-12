Газета
Токаев заявил, что инициатива обновления конституции Казахстана исходила от него

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что инициатива обновления конституционных основ страны исходила лично от него. По его словам, предстоящий референдум может стать важным этапом в современной истории государства. Его слова передает Aqorda.

Как сообщил Токаев на республиканском форуме депутатов, голосование по проекту новой конституции намечено на 15 марта. В случае одобрения документа политическое устройство государства претерпит «кардинальную трансформацию».

«Если на референдуме граждане одобрят предложенный проект основного закона, политическое устройство страны претерпит кардинальную трансформацию. Мы перейдем к совершенно новой конституционной модели, что обеспечит баланс между пропорциональной и мажоритарной системами», – сказал он.

По словам президента, изменения должны усилить систему сдержек и противовесов во власти. Он подчеркнул, что влияние так называемых «серых кардиналов» и неформальных центров принятия решений не должно подменять собой государственные институты.

В феврале Токаев заявил, что Казахстан окончательно отходит от суперпрезидентской формы правления. Он добавил, что в проекте новой конституции принцип «не человек для государства, а государство для человека» получил более четкое и практическое воплощение. Президент отметил, что этот курс Казахстан последовательно реализует с 2019 г.

