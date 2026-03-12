Токаев заявил, что инициатива обновления конституции Казахстана исходила от него

В феврале Токаев заявил, что Казахстан окончательно отходит от суперпрезидентской формы правления. Он добавил, что в проекте новой конституции принцип «не человек для государства, а государство для человека» получил более четкое и практическое воплощение. Президент отметил, что этот курс Казахстан последовательно реализует с 2019 г.