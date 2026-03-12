Газета
На борту американского авианосца на Ближнем Востоке произошел пожар

Ведомости

На борту американского авианосца USS Gerald R. Ford в Красном море, задействованного в войне против Ирана, произошел пожар, сообщил Пятый флот ВМС США в соцсети Х.

Возгорание началось в основных прачечных помещениях. Причина не была связана с боевыми действиями, пожар локализовали. Двое моряков пострадали, но их жизни ничего не угрожает.

Силовая установка корабля не получила повреждений. Авианосец остается полностью боеспособным.

28 февраля Израиль атаковал иранскую территорию. К военной операции присоединились США, начав собственную операцию под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны – в первый день боевых действий был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что «Эпическая ярость» стала самой смертоносной, сложной и точной в истории.

